Российский путешественник Федор Конюхов установил новый мировой рекорд, пробыв 21 день у Северного полюса, передают ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международного центра путешествий Конюхова. Там он работал на первой в мире одиночной полярной дрейфующей станции.

Отмечается, что путешественник всего пробыл у Северного полюса почти 21 день, тем самым поставив рекорд.

Как говорится в сообщении, Конюхов находился на льдине 20 дней 22 часа и 45 минут. За это время путешественник преодолел 239 километров (149 миль) пешком.

«Удаление от точки географического Северного полюса на момент окончания дрейфа составило 95,65 км, максимальное значение составило 113,66 км (23 июля в 18:00 по московскому времени), — следует из сообщения.

Конюхову 72 года. Он известен тем, что в одиночку совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику, причем один раз на весельной лодке. Он стал первым россиянином, побывавшем на всех Семи вершинах, в одиночку на Южном и Северном полюсах.

Путешественник является обладателем национальной премии «Хрустальный компас» и мировых рекордов Гиннесса. Он стал первым в мире человеком, который достиг пяти полюсов Земли.

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