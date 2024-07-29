Павел Дуров объявил себя биологическим отцом более 100 детей

Основатель Telegram и долларовый миллиардер Павел Дуров заявил, что стал биологическим отцом для более ста детей 12 странах. В своем блоге он объяснил , как именно это получилось.

Павел Дуров — известный холостяк. Он напомнил, что не женат и предпочитает жить в одиночестве. Несмотря на отсутствие семьи он стал отцом более ста детей. Такими новостями его обрадовали клиники, куда он 15 лет назад сдал достаточно много семенной жидкости.

Как признался программист, он решился сдать сперму по совету руководства клиники. Изначально он намеревался помочь другу и его жене, у которых не получалось завести ребенка. Подумав, Дуров согласился помочь не только им. В итоге сотни пар стали благодаря материалу Дурова родителями.

«Теперь я планирую открыть исходный код своей ДНК, чтобы моим биологическим детям было легче найти друг друга. Конечно, есть риски, но я не жалею, что стала донором. Нехватка здоровой спермы становится все более серьезной проблемой во всем мире, и я горжусь тем, что внес свой вклад в ее решение», — сообщил Дуров.

Примечательно, что в одной из клиник до сих пор доступно семя российского программиста. Он отметил, что собирается стимулировать как можно больше здоровых мужчин на сдачу эякулята ради будущих поколений.

Ранее сообщалось, что на связь с журналистами впервые вышла предполагаемая супруга Павла Дурова. Она заявила о детях и тайной личной жизни миллиардера.