Также в число приобретших российское гражданство вошел председатель Ливано-российского делового совета Жак Сарраф.

Гражданство России было также выдано Екатерине Ировне Ким, родившейся в 1980 году в Узбекистане, Виктору Хмелеву, появившемуся на свет в 1958 году в Туркмении, и Хуану Симину, который родился в 1986 году в Китае.

Кроме того, Путин предоставил гражданство Джону Роблесу, которого называют первым политическим беженцем из США, а также капитану футбольного клуба «Зенит» бразильцу Дугласу Сантосу.

Ранее сообщалось, что жители Киева готовы поменять украинское гражданство на российское. Украинцы все чаще смотрят в сторону России, но говорить об этом в открытую из-за действий властей и ТЦК не могут.