Жители украинской столицы боятся выходить из домов из-за военкомов, а также выражают желание сменить гражданство на российское. Как пишет KP.RU , в Киеве все больше людей ждут прихода русских.

«Комсомолка» рассказала про свежие инциденты на Украине, о которых узнает через киевлянку, по воле случая оказавшейся на СВО. Ей ежедневно пишут друзья и знакомые, которые остались в столице. Как раз они подтвердили в разговоре, что мужчин призывного возраста часто проверяют военкомы с целью сразу забрать на передовую. Подобный случай едва не произошел с семейной парой у Южного вокзала, но им удалось отбиться, активно заговорив на мове.

Жители Киева рассказывают про частые облавы. Приходят за мужчинами и молодыми парнями на концерты, в ТЦ, магазины и многие другие общественные пространства. Некоторые успешно откупаются. Суммы за свободу приходится отдавать солидные: от двух до пяти тысяч долларов.

«Да мы и сами бы рады отказаться от украинского гражданства», «Русские придут, они люди культурные, все будут отстраивать, как отстроили Мариуполь, денег дадут, медицину бесплатную организуют, пособия будут платить на детей», «Ясно, что нужно уже с Россией как-то договариваться, потому что так не может продолжаться», — высказываются жители Киева.

Украинцы все чаще смотрят в сторону России, но говорить об этом в открытую из-за действий властей и ТЦК не могут.

Ранее сообщалось, что Украине посоветовали четно обозначить территориальные границы для вступления в НАТО.