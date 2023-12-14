Путин: международные спортивные чиновники извратили идеи Кубертена

Владимир Путин на большой пресс-конференции ответил на вопрос корреспондента «Матч ТВ» Марии Коробовой о целесообразности участия российских спортсменов в Олимпийских играх.

«Все, что международные спортивные чиновники делают в отношении российского спорта, – это полное извращение идей Пьера Кубертена», – отметил президент РФ.

По его мнению, они слишком увлеклись бизнес-стороной спорта и теперь всецело зависят от спонсоров. В этих условиях рушится сама идея олимпиады.

Путин заявил, что всегда выступал за то, чтобы дать возможность спортсменам выступить, годы их подготовки не должны проходить напрасно. При этом он сказал, что нужно проанализировать, на каких условиях МОК готов допустить российских спортсменов.

Если ограничения ставят целью нейтрализовать наших лидеров, «обесточить» российскую сборную для того, чтобы показать, что спорт в России не развивается, тогда нужно задуматься о целесообразности участия в таких соревнованиях. По словам Путина, Минспорта и национальный олимпийский комитет должны разобраться в этом вопросе и принять окончательное решение.