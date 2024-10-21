Путин наградил российских паралимпийцев медалями и орденами

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому паралимпийцы из России, завоевавшие медали на Паралимпийских играх в Париже, получат государственные награды.

В этом документе подчеркивается их значительный вклад в развитие спорта в стране, а также их выдающиеся достижения, стремление к победе, мужество и целеустремленность, проявленные на Играх, прошедших в августе и сентябре 2024 года.

Девять атлетов были награждены орденом Почета, восемь стали обладателями ордена Дружбы, а 22 спортсмена получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I или II степени.

Несмотря на ограничения в правах и составе, российская сборная завоевала в Париже 64 медали – из них 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовые.

Ранее Президент РФ отправлял поздравительную телеграмму пловчихе Дарье Лукьяненко, которая на Паралимпийских играх выиграла золотую медаль в заплыве на 200 метров комплексным плаванием.

Имеющая проблемы со зрением россиянка преодолела названную дистанцию за 2 минуты 37,77 секунды, установив новый мировой рекорд.