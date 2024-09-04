Президент Путин поздравил пловчиху Лукьяненко с золотой медалью Олимпиады

Президент РФ Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму пловчихе Дарье Лукьяненко, которая на Паралимпийских играх выиграла золотую медаль в заплыве на 200 метров комплексным плаванием. Текст поздравления был опубликован на сайте Кремля.

В среду, 3 сентября, имеющая проблемы со зрением россиянка преодолела названную дистанцию за 2 минуты 37,77 секунды, установив новый мировой рекорд. Интересно, что предыдущее лучшее время в мире тоже было показано Дарьей.

«В напряженной борьбе вы проявили настоящие бойцовские качества — силу духа, собранность, выносливость и высочайшее мастерство. Показав лучший результат в комплексном плавании на 200 метров, установили мировой рекорд в этой дисциплине и по праву заняли высшую ступень пьедестала почета», — говорится в сообщении.

Пловчиха уже добивалась на идущей Олимпиаде знаковых результатов. В копилке по праву уже заслуженной спортсменки есть две бронзовые награды на дистанциях 400 метров вольным стилем и 100 метров брассом.

Ранее сообщалось о том, что успеха во Франции сумел добиться российский бегун Александр Костин. Также имеющий проблемы со зрением мужчина быстрее всех преодолел 1500 метров, оставив позади себя представителя Туниса и еще одного россиянина Антона Кулятина. На Олимпиаде, которая завершится 8 сентября, атлеты из России выступают под нейтральным флагом.