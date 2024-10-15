Путин обновил состав Совета по культуре

Глава РФ Владимир Путин обновил состав президентского Совета по культуре и искусству. Помимо перестановок, некоторых артистов оставили на прежних местах. Это следует из указа на портале правовой информации.

Среди новых членов Совета по культуре и искусству при президенте — исполнитель Ильдар Абдразаков, худрук МХТ им. Чехова Константин Хабенский, режиссер Никита Михалков, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, писатель Захар Прилепин, а также гендиректор «Национальной Медиа Группы» Светлана Баланова.

За собой сохранили места Полина Гагарина, альтист и дирижер Юрий Башмет, Народный артист РФ Николай Цискаридзе. Высокопоставленные должности также остались за прежними лицами. Так, заместителем председателя Совета как и ранее является кинорежиссер Карен Шахназаров. Секретарем оставили помощника президента Владимира Мединского.

Напомним, что последний раз состав Совета по культуре и искусству РФ утверждали шесть лет назад. При этом последнее заседание провели в 2020-м. После официального утверждения могут провести очередную крупную рабочую встречу.

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