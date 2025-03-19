Путин официально поздравил Надежду Бабкину с юбилеем

Глава Российской Федерации Владимир Путин направил свои поздравления Надежде Бабкиной, известной артистке и руководителю театра «Русская песня», в связи с ее юбилейной датой.

В своем поздравлении он подчеркнул ее выдающийся артистизм и вклад в патриотические инициативы. Президент выразил пожелания здоровья, новых творческих идей и удачи во всех начинаниях.

Премьер-министр России Михаил Мишустин также присоединился к поздравлениям, отметив уникальный талант и мастерство артистки.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии, не остался в стороне и поздравил Надежду Бабкину с юбилеем, восхитившись ее вокальными данными и мощной энергетикой, о чем сообщили представители его пресс-службы.

Надежда Бабкина родилась в Астраханской области 19 марта 1950 года. Ее образование включает Астраханское музыкальное училище, которое она окончила в 1971 году, и Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных (1976, 1983).

В 1974 году она создала ансамбль «Русская песня», который позднее трансформировался в театр под ее руководством. Бабкина является обладательницей множества государственных наград, включая ордена Почета, Дружбы и «За заслуги перед Отечеством».

Ранее сообщалось, что Пугачева впервые запела спустя 15 лет после завершения карьеры.