Пугачева впервые запела спустя 15 лет после завершения карьеры

Исполнительница Алла Пугачева показала в соцсетях, как с гостями и кипрскими музыкантами отметила начало весны. Об этом пишет Инфо24 со ссылкой на личный блог звезды.

Певица не выступала около 15 лет, но неожиданно для многих решила показать, что все еще поет. У Примадонны есть добрая традиция: встречать весну, собирая друзей и близких на праздник.

В этот раз Алла Борисовна разнообразила событие, выступив лично. Помогали создавать мелодию кипрские музыканты: певица сидела рядом с аккордеонистом, скрипачкой и вокалистом. В конце номера она сняла шляпу, из которой посыпались деньги.

Номер собрал множество аплодисментов гостей. Поклонники также были удивлены живостью артистки, хотя некоторые обратили внимание, что местами голос исполнительницы уже неузнаваем.

Напомним, в течение трех лет Пугачева, ее супруг-иноагент и дети проживают за границей. Звездная чета жила в Израиле, но позже переехала на Кипр, где остается до сих пор. По данным обозревателей, недвижимость в Лимасоле у певицы собственная.

Ранее сообщалось, что СМИ выяснили, какие пластические и другие операции могла делать Алла Пугачева.