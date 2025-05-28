Путин отдал поручение развивать в России адаптивный спорт

Свои поручения российский лидер выдал во время заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. По его заданию, соответствующим ведомствам необходимо разработать концепцию по развитию адаптивного спорта и адаптивной физкультуры, и эта программа должна быть рассчитана до 2030 года. При этом стоит учитывать, что в перспективе ее продлят еще на шесть лет.

«Прошу подумать, как серьезно расширить календарь соревнований в сфере адаптивного спорта, начиная от любительских региональных, заканчивая крупными, международными, открытыми международными турнирами, а также увеличить число массовых мероприятий», — указал он.

По мнению президента, имеет смысл вести информационную и просветительскую работу в этой сфере. В частности, такая деятельность должна проводиться на портале «Госуслуги». Для всех желающих стоит давать доступные сведения о работе секций и клубов, для них же стоит подготовить видеоуроки и методические рекомендации.

Ранее Владимир Путин раскритиковал молодых людей, которые делают предложение своим избранницам через портал «Госуслуги». Он заявил, что гражданам следует придерживаться традиционного романтического жеста — предложения руки и сердца, сделанного лично, а также акцентировал внимание на важности эмоционального контакта и создания условий для настоящего общения.