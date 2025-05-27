Путин раскритиковал молодых людей, которые делают предложение руки и сердца через «Госуслуги»

Президент России Владимир Путин раскритиковал молодых людей, которые делают предложение своим избранницам через портал «Госуслуги». Своим мнением российский лидер поделился на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» во время обсуждения опций государственного сервиса

Путин заявил, что гражданам следует придерживаться традиционного романтического жеста — предложения руки и сердца, сделанного лично

«Но вообще-то, все-таки такие вещи лучше делать лично, глядя друг другу в глаза и испытывая определенные эмоции», — сказал глава государства.

Путин акцентировал внимание на важности эмоционального контакта и создания условий для настоящего общения. По его мнению, именно личное взаимодействие позволяет укреплять отношения и получать удовольствие от совместной жизни.

Через портал госуслуг действительно можно сделать предложение руки и сердца, отправив возлюбленной приглашение заполнить свою часть заявления на заключение брака. В большинстве случаев эта процедура считается дополнительной — чтобы облегчить заполнение документации или другие бюрократические процессы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье около 15 тыс. пар подали заявления на регистрацию брака.