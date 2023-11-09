Путин поздравил Пахмутову с днем рождения

В поздравительной телеграмме подчеркивается, что творчество Пахмутовой пробуждает в сердцах людей самые светлые чувства и дарит им душевное тепло.

Сегодня Герою Социалистического труда, народной артистке СССР Александре Пахмутовой исполнилось 94 года. За свою долгую творческую жизнь композитор создала более 400 песен, любимых народом, писала музыку к кинофильмам и симфонические произведения.

Долгие годы Пахмутова составляла удивительно плодотворный творческий тандем со своим супругом поэтом-песенником Николаем Добронравовым. 16 сентября он ушел из жизни.