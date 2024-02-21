Путин принял участие в открытии «Игр будущего» в Казани

Российский президент Владимир Путин накануне поучаствовал в открытии «Игр будущего», стартовавших в Казани. В ходе своей речи президент заявил, что РФ остается одной из ведущих держав мира, когда речь идет о спорте. Он также выразил уверенность в том, что фиджитал-спорт со временем станет самым любимым способом проведения свободного времени для граждан страны. Слова Путина передают представители на официальном сайте Кремля.

В ходе своей речи президент поприветствовал пионеров фиджитал-спорта и отметил, что данный формат является инновационным.

«Это действительно игры будущего», – заявил он.

В ходе открытия рядом с главой государства сидел отечественная фигуристка Камила Валиева и олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, который по совместительству также является президентом российской федерации данного спортивного формата. На мероприятии также традиционно прозвучал гимн страны, который на этот раз был исполнен певцом Димой Биланом.

Вместе с Путиным в открытии игр также приняли участие его коллеги из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Республики Сербской. Известно, что с каждым из глав государств президент России проведет или уже успел провести переговоры.

В программу новых соревнований включено свыше 20 спортивных дисциплин, которые были разбиты на 5 вызовов, среди которых: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость. В состав соревнований входит классический спорт, киберспорт и технологии. Принять участие в них в этом году смогут порядка 2000 спортсменов из более чем сотни стран. Соревнования продлятся до 3 марта.