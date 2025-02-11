Путин присвоил звания заслуженных артисток РФ певицам Елене Ваенге и Кате Лель
Катя Лель и Елена Ваенга стали заслуженными артистками России
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Певицы Катя Лель и Елена Ваенга были награждены званиями заслуженных артисток Российской Федерации. Указ президента РФ Владимира Путина опубликовали на официальном портале правовых актов.
Также почетное звание заслуженного артиста РФ получили певцы Московского государственного академического театра «Русская песня» — Наталья Волгина, Елена Ионина, Анна Ишутина, Наталья Морозова и Юрий Постарнаков.
Дрессировщику Российской государственной цирковой компании Виталию Смолянцу также присвоили это звание. Максим Лахно, главный режиссер театра «Русская песня», стал заслуженным деятелем искусств РФ.
Генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин удостоен ордена Александра Невского. Этот орден также получил художественный руководитель Российского государственного симфонического оркестра кинематографии Сергей Скрипка.
Звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» присвоено Людмиле Зайцевой, заместителю директора департамента Российской государственной библиотеки. Ордена «За заслуги в культуре и искусстве» удостоен академик Российской академии художеств Владимир Соковнин.
Скульптор Михаил Баскаков, член Московского союза художников, получил медаль «За труды в культуре и искусстве».
Ранее сообщалось, что погибшему в Курской области вице-губернатору Ефремову присвоили звание Героя РФ.