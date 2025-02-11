Путин посмертно присвоил звание Героя России вице-губернатору Приморья Ефремову

Указом президента РФ Владимира Путина вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов, командир добровольческого отряда «Тигр», погибший 2 февраля в Курской области, был посмертно удостоен звания Героя России. Об этом сообщил глава Приморья Олег Кожемяко на церемонии прощания с Ефремовым и его товарищем Александром Иваровским, передает «Коммерсантъ».

Олег Кожемяко отметил, что Иваровский и Сергей Дмитриев, также погибший 2 февраля, были посмертно награждены орденом Мужества.

Проводы проходили в фойе здания правительства Приморского края. Два закрытых гроба были накрыты российскими государственными флагами. Несколько сотен людей выстроились, чтобы отдать дань уважения погибшим.

После завершения церемонии Сергей Ефремов и Александр Иваровский, некогда служивший в МЧС, найдут свой последний покой на Морском кладбище Владивостока. Прощание с Сергеем Дмитриевым состоится 12 февраля.

Напомним, губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил о смерти своего заместителя, отвечавшего за внутреннюю политику региона, 2 февраля. По имеющимся данным, автомобиль с Ефремовым подорвался на мине в Курской области.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО остался служить сын погибшего замглавы Приморья Ефремова.