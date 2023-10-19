Путин: сейчас спорт проходит проверку на сплоченность, честность

Президент РФ Владимир Путин высказался о запрете на участие российских спортсменов в международных соревнованиях.

Российский лидер принимает участие в XI международном спортивном форуме форуме «Россия – спортивная держава», который стартовал в Перми. Слова президента приводят РИА Новости Спорт.

«Сейчас спорт проходит проверку на сплочённость, честность спортивной борьбы. Запрет участия российских спортсменов в международных соревнованиях – это российская этническая дискриминация», – сказал Путин.

После начала спецоперации на Украине многие спортивные федерации приняли решение отстранить спортсменов из России и Белоруссии от участия в международных турнирах.

СВО началась 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию Украины, а также защиту мирных жителей ДНР и ЛНР. Впоследствии эти территории, а также Херсонская и Запорожская области стали частью России.

Ранее исполком УЕФА отозвал свое решение о допуске юношеских сборных России к международным турнирам. Из-за возможного участия юных футболистов в турнирах бойкот объявили некоторые страны, в числе которых Украина и Великобритания.