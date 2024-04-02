Путин встретился с режиссером Эмиром Кустурицей

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с известным сербским режиссером, сценаристом и актером Эмиром Кустурицей, сообщается на сайте главы государства.

«Хочу вас поблагодарить за вашу историческую справедливость», — сказал режиссер Путину.

Президент назвал интересной идею Кустурицы снять фильм по произведениям русской классики — романам Федора Достоевского «Идиот» и «Преступление и наказание».

Ранее Кустурица не исключил получения им российского гражданства. Впрочем, режиссер заявил, что он и без документа считает себя гражданином России, так как очень любит эту страну.