Путин встретился с режиссером Эмиром Кустурицей
Фото: [Официальный сайт президента РФ]
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с известным сербским режиссером, сценаристом и актером Эмиром Кустурицей, сообщается на сайте главы государства.
«Хочу вас поблагодарить за вашу историческую справедливость», — сказал режиссер Путину.
Президент назвал интересной идею Кустурицы снять фильм по произведениям русской классики — романам Федора Достоевского «Идиот» и «Преступление и наказание».
Ранее Кустурица не исключил получения им российского гражданства. Впрочем, режиссер заявил, что он и без документа считает себя гражданином России, так как очень любит эту страну.