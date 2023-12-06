«Несет повышенную ответственность»: в Госдуме призвали не дать Шарлоту избежать наказания

Певец Эдуард Шарлот подал апелляцию на решение суда, чтобы покинуть СИЗО, сообщают РИА Новости . Артиста арестовали на 1 месяц и 25 дней, но проводить их в следственном изоляторе тот, видимо, не намерен.

В рамках дела о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих Шарлоту грозит 6 лет тюремного заключения. Судя по тому, что он пытается обжаловать даже арест, уголовной ответственности певец тоже может попробовать избежать. Случится ли это, нам рассказал член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

«Знаете, я с ужасом смотрю на Украину, где судебная власть является проституткой президента Зеленского. Слава Богу, у нас такого нет. Мы не имеем права указывать что-то суду. Он должен работать по закону. Шарлот это, не Шарлот — люди получают наказания исключительно по закону, без политики. Но закон нарушен, и значит, он должен понести наказание. А вот возможности использовать аргумент, что он наказан за политическую позицию, у него не будет», — заявил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В то же время существуют случаи, когда знаменитости получают некоторые преимущества при рассмотрении их дел в суде. Некоторым удается уходить от ответственности, но в случае с Шарлотом, подчеркнул депутат, этого быть не должно.

«Если это человек публичный, то он наоборот, несет повышенную ответственность. Одно дело — некий безымянный человек, а другое — певец ртом, которого может кто-то по случайному недоразумению слушать. Возможности больше — ответственность тоже больше, поэтому такого допустить нельзя», — заключил парламентарий.

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