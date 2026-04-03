Звезда Comedy Woman удивила подписчиков внешним видом после тотального похудения

Газета.Ru: звезда Comedy Woman Надежда Ангарская показала фигуру после похудения
Звезда юмористического шоу Comedy Woman Надежда Ангарская, которая в 2024 году начала активно преображаться и похудела на 30 кг, опубликовала откровенное фото в монокини с отдыха на Мальдивах, сообщает «Газета.Ru».
Ангарская долгое время не решалась на кардинальные изменения, но год назад взяла себя в руки. Первым шагом стал визит к эндокринологу — специалист помог скорректировать питание и назначил индивидуальную диету.
Однако актриса честно признается: ограничения давались тяжело. Тогда врач предложил медикаментозную терапию. Сейчас Ангарская принимает специальный препарат, который снижает аппетит и помогает контролировать тягу к еде.
«Я постепенно меняю свои пищевые привычки, чтобы в будущем отказаться от уколов», — поделилась актриса.
Процесс похудения занял не один месяц: Ангарская периодически приезжала к специалисту для контроля и корректировки плана. И вот результат — 30 кг минус и смелое фото в монокини на фоне мальдивских пляжей.
Поклонники уже засыпали актрису комплиментами, но сама она считает это лишь промежуточным успехом.
«Мне еще есть над чем работать», — подчеркивает звезда.
Ангарская не скрывает детали своего преображения и призывает подписчиков не бездумно копировать чужой опыт.
«Обращайтесь к специалистам! То, что подошло мне, может навредить вам», — предупреждает она.
Актриса также напоминает, что здоровье важнее быстрых результатов, и гордится тем, что идет к цели под контролем врачей.
Ранее другая звезда Comedy Woman Надежда Сысоева примерила образ Памелы Андерсон в стиле 80-х в новой фотосессии.