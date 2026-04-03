Звезда Comedy Woman удивила подписчиков внешним видом после тотального похудения

Звезда юмористического шоу Comedy Woman Надежда Ангарская, которая в 2024 году начала активно преображаться и похудела на 30 кг, опубликовала откровенное фото в монокини с отдыха на Мальдивах, сообщает «Газета.Ru».

Ангарская долгое время не решалась на кардинальные изменения, но год назад взяла себя в руки. Первым шагом стал визит к эндокринологу — специалист помог скорректировать питание и назначил индивидуальную диету.

Однако актриса честно признается: ограничения давались тяжело. Тогда врач предложил медикаментозную терапию. Сейчас Ангарская принимает специальный препарат, который снижает аппетит и помогает контролировать тягу к еде.

«Я постепенно меняю свои пищевые привычки, чтобы в будущем отказаться от уколов», — поделилась актриса.

Процесс похудения занял не один месяц: Ангарская периодически приезжала к специалисту для контроля и корректировки плана. И вот результат — 30 кг минус и смелое фото в монокини на фоне мальдивских пляжей.

Поклонники уже засыпали актрису комплиментами, но сама она считает это лишь промежуточным успехом.

«Мне еще есть над чем работать», — подчеркивает звезда.

Ангарская не скрывает детали своего преображения и призывает подписчиков не бездумно копировать чужой опыт.

«Обращайтесь к специалистам! То, что подошло мне, может навредить вам», — предупреждает она.

Актриса также напоминает, что здоровье важнее быстрых результатов, и гордится тем, что идет к цели под контролем врачей.

