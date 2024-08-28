Работников сферы культуры наградили в рамках Московского областного педагогического совета

Накануне в Доме правительства состоялся Московский областной педагогический совет работников образовательных организаций сферы культуры Московской области. Об этом заявили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.

В рамках программы Илья Бронштейн вручил награды тринадцати представителям сферы культуры Подмосковья. Они получили почетные звания «Заслуженный работник культуры Московской области», а также дипломы в различных номинациях. При этом профессору кафедры федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный институт культуры» Анатолию Уманцу вручили орден «За заслуги в культуре и искусстве».

«В прошедшем учебном году в 1 класс детских школ искусств поступили более 25 тысяч человек. Приятно, что такое количество талантливых ребят развивают свои умения, хотят профессионально расти. Отдельно благодарю педагогов, которые работают с большой любовью к детям и помогают им раскрывать творческий потенциал», — сообщил первый заместитель председателя правительства региона Илья Бронштейн.

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов вручил почетные грамоты представителям Пушкинской детской школой искусств — Ирине Зайцевой и Наталье Пузаковой, преподавателям по классу баяна/аккордеона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжат капитально ремонтировать школы, чтобы построенные ранее учреждения ничем не отличались от современных.