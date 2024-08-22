Андрей Воробьев: мы продолжим капитально ремонтировать школы
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В Подмосковье продолжат капитально ремонтировать школы, чтобы построенные ранее учреждения ничем не отличались от современных. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках пленарного заседания съезда учителей региона.
«Школ мы настроили уже достаточно. Это не значит, что мы не будем капитальные ремонты делать — мы будем. По президентской программе, вы знаете, мы максимум делали 60 капитальных ремонтов школ», - сказал губернатор.
Он также отметил важность командной работы и вовлеченности коллектива образовательных учреждений в этот процесс.
«Я хочу здесь сделать акцент, что когда директор вовлечен во все эти процессы, коллектив вовлечен, а если еще и родители вовлечены, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение», - заключил Воробьев.