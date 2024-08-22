Андрей Воробьев: мы продолжим капитально ремонтировать школы

«Я хочу здесь сделать акцент, что когда директор вовлечен во все эти процессы, коллектив вовлечен, а если еще и родители вовлечены, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение», - заключил Воробьев.