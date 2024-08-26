Работы художников «Тарусской школы» представили в «Новом Иерусалиме»

Более ста работ мастеров, чье творчество связано с Тарусой, а также представителей «Тарусской школы» можно увидеть в «Новом Иерусалиме». Выставочный проект носит название «Культурный полюс. Таруса», передает Министерство культуры и туризма Московской области.

В экспозиции представили живопись, графику, мозаику, скульптуру. Это работы Василия Поленова, Николая Крымова, Марии Якунчиковой, Александра Подколзина, Владимира Башлыкова и других мастеров. Как отметили в музее, впервые были представлены работы Василия Шитикова.

По словам директора учреждения Анны Антипенко, в экспозицию органично вписались работы из фондов музея. В их числе экспонаты, которые никогда прежде не представляли широкой публике.

В рамках проекта в музее также проводятся тематические лекции и мастер-классы, встречи с художниками.

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