Работы Константина Горбатова можно увидеть на новой выставке в «Новом Иерусалиме»

В «Новом Иерусалиме» начала работать новая выставка — жители и гости региона могут ознакомиться с работами Константина Горбатова. Как сообщили в Минкультуры и туризма Подмосковья, в экспозиции под названием «Путь цвета» представлено восемь десятков картин.

На выставке представлены работы Горбатова, которые он написал в разных странах мира. При этом впервые за несколько лет можно будет увидеть его графику с зарисовками видов Лондона и Палестины.

«По натуре и по судьбе странник, художник чутко реагировал на природу, считая ее главным учителем, черпая в ней вдохновение и краски», - отметила руководитель художественного отдела музея Людмила Денисова.

В «Новом Иерусалиме» хранится крупнейшая в мире коллекция работ Горбатова. Выставка продлится до середины января. Короткий срок ее работы объясняется особенностями хранения некоторых экспонатов.

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