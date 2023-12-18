Работы мастеров Серебряного века из собраний 19 музеев страны представят в Подмосковье

Две с половиной сотни работ из собраний девятнадцати российских музеев и частных коллекций будут представлены на выставке «Формула Руси 17/20. Образ допетровской России в искусстве Серебряного века». Она откроется в «Новом Иерусалиме», передает областное Минкультуры и туризма.

Площадь экспозиции превысит три тысячи квадратных метров. Выставка будет интегрирована с постоянной экспозицией музея. Ожидается, что посетители, проходя через залы постоянной экспозиции, будут погружаться в искусство 17 века, а затем смогут ознакомиться с работами мастеров Серебряного века и осмыслить их «погружение» в 17 век.

В рамках подготовки экспозиции также выпустят каталог. Помимо этого, в музее проведут тематические лекции, экскурсии и мастер-классы.

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