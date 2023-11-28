Работы по реконструкции Детской школы искусств «Синтез» активно ведутся в подмосковном Серпухове

Детская школа искусств «Синтез» скоро откроет свои двери для юных серпуховских дарований. Строители уже приступили к чистовой отделке помещений.

Представитель генподрядчика — компании «Интеграция» Сергей Костюченко рассказал, что в основном ведется укладка плитки на стены и полы. Также производят монтаж черновых полов из дощатого настила под линолеум, готовятся к поклейке обоев. По словам строителя, работы по кровле завершены на 70%.

Также в рамках проекта в части благоустройства было предусмотрено асфальтирование территории, монтаж забора и вырубка почти восьмидесяти деревьев. На этой неделе сотрудники приступают к обустройству контейнерной площадки. Когда техника будет выводиться с объекта, установим три лавочки и три урны.

Напоминаем, что работы по реконструкции ДШИ «Синтез» начались в сентябре, и ведутся по муниципальной программе «Культура и туризм» на средства, выделенные правительством Московской области.