Работы по возведению нового ФОКа вышли на финишную прямую в подмосковном Волоколамске

Строительная готовность здания физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной в Волоколамске составляет на сегодняшний день уже девяносто пять процентов. Об этом сообщили в региональном Министерстве стройкомплекса.

Рабочие уже ведут пусконаладку инженерных систем и оборудования, осуществляют сборку и расстановку мебели, а также завершают благоустройство прилегающей территории.

Ожидается, что ежедневно спорткомплекс смогут посещать до восьмисот человек. Само же открытие первой ледовой арены в Волоколамске намечено на первый квартал 2024 года.