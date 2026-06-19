Тутберидзе сравнила новое поколение фигуристок с Евгенией Медведевой
Этери Тутберидзе о новом поколении фигуристок: «Не обладают исключительностью»
Фото: [Федерация фигурного катания на коньках России]
Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе в сериале Okko «Метод Тутберидзе» высказалась о новом поколении фигуристок с двукратной чемпионкой мира и серебряным призером Олимпийских игр Евгенией Медведевой.
«Девочки, которые у нас сейчас… Наверное, абсолютно там никого не обижая… Какой-то исключительностью… Я скажу даже не экстраординарностью, а исключительностью… Они не обладают», — сказала Тутберидзе.
При этом знаменитый тренер отметила, что это не означает, что они не смогут завоевать весь мир, как это сделала Медведева. По мнению Тутберидзе, весь вопрос заключается в том, научатся ли эти спортсменки работать над собой и идти к цели, наслаждаясь процессом.
Ранее стало известно, что фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, выходит замуж за баскетболиста Андрея Пушнякова.