Тутберидзе сравнила новое поколение фигуристок с Евгенией Медведевой

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе в сериале Okko «Метод Тутберидзе» высказалась о новом поколении фигуристок с двукратной чемпионкой мира и серебряным призером Олимпийских игр Евгенией Медведевой.

«Девочки, которые у нас сейчас… Наверное, абсолютно там никого не обижая… Какой-то исключительностью… Я скажу даже не экстраординарностью, а исключительностью… Они не обладают», — сказала Тутберидзе.

При этом знаменитый тренер отметила, что это не означает, что они не смогут завоевать весь мир, как это сделала Медведева. По мнению Тутберидзе, весь вопрос заключается в том, научатся ли эти спортсменки работать над собой и идти к цели, наслаждаясь процессом.

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