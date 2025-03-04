Радимов разжаловал нападающего Соболева из «дельфинов» в «пингвины»

Футбольный эксперт и известный в прошлом полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался в интервью «РБ Спорт» о падениях нападающего петербургского клуба в штрафной площади.

В матче «Зенит» — ЦСКА 19-го тура РПЛ (0:0) Александр Соболев дважды картинно рухнул в штрафной площади соперника, но судьи не отреагировали на нырки форварда. Еще в бытность игроком «Спартака» Соболев заработал прозвище «Дельфин» за регулярные симуляции.

«Назвать, что так делает дельфин, я не могу, потому что дельфин делает это гораздо артистичнее и интереснее. Я видел. Каждый пускай сам подберет животное, которое вот так примерно падает. Точно не дельфин. Может, пингвин какой-нибудь», — рассмеялся Радимов.

При этом специалист отметил, что Соболев в целом хорошо вышел на замену и обострил игру.

Ранее сообщалось, что нападающий Манфред Угальде может в следующем матче РПЛ побить рекорд Соболева в «Спартаке».