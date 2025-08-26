Радимов усомнился в медальных перспективах «Локомотива»

Бывший полузащитник ЦСКА, «Зенита» и сборной России, а ныне футбольный эксперт Владислав Радимов в комментарии «РБ Спорт» скептически высказался о медальных перспективах «Локомотива».

Эксперт подчеркнул, что никто не говорил о шансах «Локо» на чемпионство даже после четырех побед команды на старте РПЛ.

«Мне кажется, психологически эти игроки не готовы ни к бремени лидерства, ни к тому, чтобы бороться за него. Обойма хорошая, русские игроки хорошие, но проблема психологии так и осталась нерешенной», — сказал Радимов.

Кроме того, он отметил, что у «Локомотива» есть проблемы в центре обороны, защитники позволяют соперникам создавать большое количество моментов, которые рано или поздно будут реализовываться.

«Локомотив» лидировал в РПЛ после четырех побед на старте, но затем сыграл вничью с «Балтикой» (1:1) и «Ростовом» (3:3) и пропустил вперед «Краснодар».