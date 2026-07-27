«Кордон» возвращается: актер Петр Рыков раскрыл секрет о том, что ждет его героя

Актер Петр Рыков, исполнитель главной роли в сериале «Кордон» (16+), раскрыл детали работы над третьим сезоном, сообщил newsnn.ru. В беседе с корреспондентами издания он признался, что самым сложным испытанием для него стал не сюжет и не трюки, а плотный съемочный график.

По информации издания, производство нового сезона заняло восемь месяцев. Все это время съемочная группа курсировала между Москвой и Новгородской областью, где традиционно разворачивается действие сериала. Для Рыкова задача осложнялась тем, что параллельно он был занят в других проектах, и постоянные переезды в сочетании с высокой нагрузкой давались непросто.

«Конечно, погода иногда вносила свои коррективы. Но это часть профессии. Если честно, к таким вещам быстро привыкаешь», — признался актер.

Что касается самого персонажа, то, по словам артиста, его герой Саша Дымов за три сезона прошел заметную эволюцию. Стал старше, мудрее, хотя принципиальность и внутренний стержень остались при нем. В новых сериях зрителей ждут не только погони, перестрелки и расследования, но и глубокий поворот в сторону личной жизни Дымова. По словам Рыкова, теперь герою придется учиться заново выстраивать доверие и принимать нелегкие решения. В центре сезона — человеческие взаимоотношения и внутренняя борьба, а не только внешняя опасность.

«За эти годы он не стал другим человеком — он просто стал опытнее», — подчеркнул собеседник NewsNN.

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