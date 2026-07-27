Ведущая «Натальной карты» Иванченко тайно вышла замуж за возлюбленного, с которым встречалась три года

Ведущая «Натальной карты» Олеся Иванченко шокировала поклонников неожиданной новостью — она тайно вышла замуж за комика и музыканта Максима Зайца (Загайского). Пара встречалась три года, но о предстоящей свадьбе почти никто не знал, сообщает Teleprogramma.org. Снимки и видео с торжества неожиданно появились в соцсетях, вызвав настоящий переполох среди фанатов.

Сама Олеся объяснила, что хотела оберегать некоторые периоды жизни и прожить их тихо, только для себя.

«Я всегда считала, что есть вещи, которые должны оставаться только нашими. Мы попросили гостей сохранить все в секрете, и они поддержали нас», — написала она.

И действительно, новость держалась в тайне до последнего момента, что для публичной личности кажется почти невозможным.

По словам невесты, свадьба получилась именно такой, как они хотели — эмоциональной, теплой и без лишнего пафоса. Главным было, чтобы гости чувствовали себя комфортно и были вкусно накормлены. На торжестве не было строгого дресс-кода и других формальных элементов, которые паре не свойственны.

Интересно, что до начала романа Олеся составляла персональную натальную карту Максима, и звезды предсказывали, что они друг другу не подходят. Однако пара решила не слушать астрологов и испытать судьбу.

Их знакомство произошло в социальных сетях, и долгое время они просто общались — Олеся не стремилась быстро сближаться из-за болезненного разрыва в прошлом. Но, как видно, любовь оказалась сильнее звездных прогнозов.

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