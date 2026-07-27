В Орехово-Зуеве на 80% завершили капремонт спортивной школы «Феникс»

В городе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского округа продолжается капитальный ремонт спортивного корпуса № 1 спортивной школы «Феникс», включающего здания спортзала и бассейна, строительная готовность объекта превысила 80%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы и нацпроекта «Семья», в них задействованы более 70 строителей и одна единица техники. Они ведут отделочные и общестроительные работы, ремонт фасада, монтаж инженерных коммуникаций, благоустройство прилегающей территории.

В обновленном спортзале появится просторный игровой зал, оснащенный всем необходимым для тренировок и соревнований. В здании бассейна оборудуют большую и малую чаши с современной системой водоочистки и подогрева воды, раздевалки, душевые, тренерские и административные помещения. Работы завершат в 2026 году.

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