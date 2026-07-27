Лето с хвостом: россияне все чаще берут питомцев в отпуск, а pet-friendly жилье бронируют за месяц

Российские туристы все чаще не готовы расставаться со своими питомцами даже во время отпуска. Pet-friendly условия становятся определяющим фактором при планировании поездки — от выбора авиакомпании до поиска жилья. К таким выводам пришли эксперты авиакомпании S7 и сервиса Авито Путешествия по итогам совместного исследования, сообщил REGIONS.

По данным S7, этим летом количество бронирований авиабилетов с животными увеличилось на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Безусловными лидерами среди четвероногих пассажиров остаются собаки — их перевозят на 36% чаще, чем кошек. Птицы встречаются в салонах самолетов реже всего. Пик «звериных» перелетов традиционно приходится на август, а самым загруженным днем лета стало 31 августа.

Самые популярные направления у путешественников с питомцами — Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург, Иркутск и Калининград. При этом спрос на перелеты с животными сильнее всего вырос в Санкт-Петербург (+15% к прошлому году), Новосибирск (+9%) и Калининград (+5%). Интересно, что предпочтения владельцев различаются: собачники чаще летают в Новосибирск и Иркутск, владельцы кошек — в Москву и Санкт-Петербург, а хозяева птиц, помимо крупных хабов, нередко выбирают Минеральные Воды.

«Для многих наших пассажиров питомцы — полноценные члены семьи, поэтому в сезон отпусков они все чаще отправляются в путешествия вместе. Эта тенденция усиливается с каждым годом и мы рады, что все больше пассажиров доверяют нам такие поездки. Для нас главная задача — продолжить развивать возможности для комфортных и безопасных путешествий вместе с любимцами», — отметила Светлана Кулюкина, директор по пассажирскому опыту S7 Group.

Что касается размещения, то, по данным Авито Путешествий, бронирование pet-friendly жилья стало стандартной практикой. Квартиры с животными туристы снимают в среднем за 21 день до поездки, на трое суток, тратя около ₽4 400 за ночь. Самые востребованные регионы — Санкт-Петербург, Москва и область, Казань, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону. Рекордный рост спроса зафиксирован в Ульяновской области (+131%), Рязанской (+95%) и Брянской (+77%).

По данным аналитиков, загородные дома бронируют раньше — в среднем за 36 дней, останавливаются на 4 ночи, а стоимость ночи составляет около ₽9 100. Средняя компания — 5 человек. Лидерами по популярности стали Московская и Ленинградская области, Карелия, Алтай и Свердловская область. По темпам прироста лидируют Ханты-Мансийский АО (+75%), Чувашия (+71%) и Пензенская область (+69%).

Эксперты отмечают, что наличие опции «можно с питомцем» перестало быть эксклюзивом и превратилось в обязательный фильтр при поиске жилья. Туристы заранее продумывают логистику, чтобы избежать неприятных сюрпризов и сделать отдых комфортным для всех членов семьи — включая четвероногих и пернатых.

«Планировать поездки с питомцами становится проще: при выборе жилья можно сразу учитывать возможность размещения с животными. Поэтому pet-friendly условия все чаще становятся не дополнительным преимуществом, а важным критерием выбора. Мы видим, что все больше владельцев изначально планируют поездки вместе с питомцами и подбирают подходящее размещение под этот формат», — комментирует Владислава Сакина, коммерческий директор «Авито Путешествий».

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили отказаться от возвращения бездомных собак на улицы.