«Будет трагичным»: звезда «Слова пацана» раскрыл финал сериала

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал настоящим феноменом, как и события, о которых он рассказывает. Сейчас вся Россия, затаив дыхание, ждет выхода 8 серии, чтобы узнать, что же случится с любимыми героями.

Актер Александр Манько, исполнивший роль участкового в нашумевшей ленте, поделился с нами впечатлениями от работы на съемочной площадке, а также рассказал, каким видит финал сериала.

«Когда был на площадке, не было ощущения, что сериал станет таким популярным. В то же время была хорошая рабочая атмосфера, все четко и по делу», — сообщил артист корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам Александра, он с радостью снова поработал бы со съемочной командой «Слова пацана», если историю все-таки продлят на второй сезон. Однако сам актер считает, что этого не случится.

«Мне кажется, финал сериала будет трагичным и законченным. На мой взгляд, история сложится в один сезон», — признался Манько.

Ранее актер из «Слова пацана» раскрыл, каким мог быть сериал и его главные герои.