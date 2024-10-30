Раскрыт список требований к девушкам на скандальных вечеринках P.Diddy
Daily Mail раскрыл список требований к девушкам на вечеринках P.Diddy
Фото: [freepik.com]
В СМИ появились новые подробности скандальных вечеринок с участием американского продюсера и рэпера P.Diddy.
Daily Mail опубликовал список, предназначенный для девушек, которые должны были «работать» на мероприятиях P.Diddy.
В перечне были четко указаны требования, которым моделям нужно было соответствовать. Так, девушки обязаны быть «красивыми и горячими», весить не более 63 кг, не иметь лишнего веса и целлюлита, волос на теле, массивных татуировок и пирсинга.
Более того, девушкам запрещалось носить джинсы, штаны и обувь с плоской подошвой. Организаторы требовали от моделей выбирать открытые наряды и надевать туфли на высоких каблуках.
Как отмечает издание, на вечеринках модели выступали в роли развлечений для гостей. Также по просьбам этих гостей они должны были вступать с ними в интимную связь.
Прокуроры, расследующие дело скандального продюсера, утверждают, что некоторые из девушек могли быть нелегально перевезены через границу.
В конце марта следственные органы провели обыски в доме P.Diddy, в ходе которых были обнаружены запрещенные вещества, оружие и огромное количество смазки — более тысячи бутылок. Отмечалось, что продюсер использовал этот продукт на секс-вечеринках.
На данный момент P.Diddy находится под арестом в одной из худших тюрем Нью-Йорка, не имея права выхода под залог.
В октябре официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с рэпером P.Diddy и призвала власти США разобраться с «вурдалаками, насилующими детей».