Раскрыта судьба старейшего фонда по защите животных Бриджит Бардо после ее смерти

Легендарная французская актриса Брижит Бардо, ушедшая из жизни 28 декабря в возрасте 91 года, оставила миру не только кинематографическое, но и гуманистическое наследие. Ее главный жизненный проект — «Фонд Брижит Бардо по защите животных» — официально объявил о продолжении своей работы, выяснили в ТАСС.

Представитель Фонда в эксклюзивном комментарии для агентства подтвердил, что миссия, начатая Бардо в 1986 году, не остановится. Организация будет действовать, строго следуя заветам и принципам актрисы, превратившейся из секс-символа 1950-х в одного из самых влиятельных и бескомпромиссных защитников прав животных.

За почти четыре десятилетия работы Фонд превратился в мощную международную структуру с конкретными, измеримыми результатами. Цифры говорят сами за себя: организация напрямую спасла 12 тысяч животных, построила четыре специализированных приюта и провела масштабные акции в 70 странах мира.

Но деятельность Фонда никогда не ограничивалась только спасением отдельных кошек или собак. Его стратегия, выстроленная Бардо, всегда была многоуровневой. Это ежедневные спасательные операции на местах, жесткая публичная кампания по осуждению жестокости, системная работа по повышению осведомленности общества и, что критически важно, прямое лоббирование законов.

«Брижит Бардо обеспечила его дальнейшее существование», — заявил собеседник агентства.

Представитель подчеркнул, что именно благодаря такому комплексному подходу, включающему регулярное обращение к политикам, Фонд заслужил репутацию «мирового эталона» в своей сфере.

Президент Франции Эммануэль Макрон, назвав Бардо «легендой века», возможно, имел в виду не только ее роли на экране, но и эту титаническую гражданскую работу, в том числе с фондом.

Напомним, что секс-символа кино Бриджит Бардо не стало 28 декабря, ей был 91 год. Причины и другие подробности семья пока держит в тайне, но поклонники надеются, что ее уход был мирным и в кругу близких.