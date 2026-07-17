Раскрыто место похорон вдовы Маслякова

Светлану Маслякову, вдову бессменного руководителя КВН Александра Маслякова, похоронят на Новодевичьем кладбище Москвы — рядом с супругом, ушедшим из жизни в сентябре 2024 года. Предварительное решение уже принято, сообщает KP.RU .

Светлана Маслякова умерла 17 июля 2026 года на 79-м году жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, сообщил ее сын Александр Масляков-младший.

Познакомились будущие супруги в 1966 году на работе, а официально зарегистрировали брак в октябре 1971 года. Вся жизнь пары оказалась неразрывно связана с легендарной телепрограммой: Александр Васильевич руководил КВН десятилетиями, а Светлана работала режиссером, обеспечивая высокое качество выпусков. В 2024 году они передали свои акции Телевизионного творческого объединения «АМиК» единственному сыну.

Александр Масляков ушел из жизни 8 сентября 2024 года в возрасте 82 лет. Теперь супруги воссоединятся на Новодевичьем кладбище — одном из самых престижных некрополей страны, где покоятся многие выдающиеся деятели культуры и искусства.