Не более 40 минут в день: из-за каких наушников можно потерять слух

Беспроводные наушники считают главной угрозой для слуха. Однако на самом деле принципиальной разницы между проводными и беспроводными устройствами нет. От чего действительно зависит риск развития тугоухости и почему даже самые современные наушники могут привести к проблемам, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-оториноларинголог Наталья Лямкина.

По словам специалиста, принципиальной разницы между проводными и беспроводными наушниками с точки зрения влияния на слух нет. При выборе устройства гораздо важнее учитывать анатомические особенности слухового прохода.

При этом беспроводные модели действительно имеют свои особенности. Благодаря удобству их используют значительно чаще и дольше.

«Беспроводные наушники, безусловно, удобнее, особенно во время физической активности. Однако их частое использование может приводить к воспалительным заболеваниям и образованию серных пробок», — рассказала Лямкина.

Кроме того, специалист рекомендует ограничивать время использования таких устройств.

«Своим пациентам я советую использовать полноразмерные Bluetooth-наушники не более 40 минут в день. Такое использование оказывает менее агрессивное воздействие на слуховой анализатор. Также важно грамотно ухаживать за наушниками и соблюдать гигиену», — подчеркнула врач.

На слух влияют не только наушники, но и просто громкая музыка, в том числе к тугоухости могут привести частые походы в ночные клубы.