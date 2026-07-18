Жара возвращается: до какой отметки поднимутся термометры в Москве 19–20 июля

Гидрометцентр: в Московском регионе ввели оранжевый уровень опасности

Общество

Гидрометцентр России ввел оранжевый уровень опасности в столичном регионе на воскресенье и понедельник, 19 и 20 июля. Предупреждение связано с аномально высокой температурой воздуха, которая установится в дневные часы, пишет Интерфакс.

Период действия и рекомендации МЧС

  • Сроки предупреждения: Особый режим погоды будет действовать с 12:00 воскресенья (19 июля) до 18:00 понедельника (20 июля).
  • Прогноз синоптиков: В дневное время столбики термометров в отдельных районах Москвы поднимутся до 30°C.

В связи с сильным зноем Главное управление МЧС России по Москве выпустило официальное обращение к жителям и гостям города с ключевыми рекомендациями:

  • Выбирать одежду светлых тонов из натуральных тканей и обязательно носить головные уборы;
  • Увеличить потребление чистой питьевой воды и стараться больше времени находиться в тени;
  • Строго соблюдать правила пожарной безопасности и полностью отказаться от использования открытого огня.

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