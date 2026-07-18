Миллиард за пять недель! «Холоп 3» повторил успех двух первых частей в России

Третья часть комедийной франшизы «Холоп» официально присоединилась к клубу миллиардных фильмов, сообщает ИС «Вести». По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, общие сборы картины на 5-й неделе проката достигли ₽1 000 554 721. Фильм вышел в широкий прокат 11 июня и уже через месяц повторил успех предыдущих частей.

В третьем «Холопе» зрители вновь встретили полюбившихся героев в исполнении Милоша Биковича, Ивана Охлобыстина, Александра Самойленко и Марии Мироновой. Однако главная интрига сюжета — перевоспитание супружеской пары, которую сыграли Павел Прилучный и Кристина Асмус.

Инициаторами перемен на этот раз становятся их собственные дети. Съемки проходили в России и Турции, а режиссером вновь выступил Клим Шипенко.

Напомним, первая часть «Холопа» вышла в 2019 году и сразу покорила зрителей, собрав больше ₽1 млрд. Продолжение, вышедшее в январе 2024 года, установило рекорд, преодолев эту планку за первые три дня проката. Теперь и третья часть подтвердила статус одной из самых успешных комедийных франшиз современного российского кино.

Ранее актриса Кристина Асмус призналась, что ей пришлось похудеть на 12 кг ради съемок в «Холопе 3».