Беспилотник на жилом доме: что известно о разминировании и судьбе эвакуированных липчан
Мэр Щербаков запретил липчанам возвращаться в дом до разминирования БПЛА
Мэр Липецка Михаил Щербаков сообщил, что специалисты-взрывотехники начнут работы по обезвреживанию беспилотного летательного аппарата, упавшего на многоквартирный дом, только с наступлением дня. До окончания мероприятий по разминированию жителям строго запрещено возвращаться в свои квартиры из соображений безопасности, пишет Life.ru.
Меры безопасности и организация помощи жильцам
Городские власти организовали экстренную помощь для эвакуированных граждан:
- Запрет на возвращение: Доступ в здание полностью заблокирован до тех пор, пока саперы не подтвердят абсолютную безопасность объекта.
- Пункт временного размещения (ПВР): Для жильцов, нуждающихся в ночлеге, развернут пункт на базе школы № 69. Помещение укомплектовано спальными местами, запасами питьевой воды и другими вещами первой необходимости.
- Порядок возвращения: Глава города заверил, что решение о возвращении людей в квартиры будет принято незамедлительно по завершении обследования и получения допуска от взрывотехников.