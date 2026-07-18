Возвращение легенды по-китайски: почему новый Nissan Qashqai Glory отдают за ₽1,66 млн
«Автоновости дня»: начались продажи версии Nissan Qashqai Glory от ₽1,66 млн
На российском автомобильном рынке по схеме параллельного импорта начали предлагать кроссоверы Nissan Qashqai в китайской модификации Glory. Эта модель призвана заменить аналогичные паркетники японского бренда, локальное производство которых на заводе в РФ было полностью остановлено в 2022 году, пишет издание Автоновости дня.
Технические характеристики и комплектация
Все импортируемые кроссоверы имеют идентичную техническую начинку и переднеприводную компоновку:
- Силовой агрегат: Проверенный временем 2,0-литровый атмосферный бензиновый двигатель мощностью 140 л. с., который хорошо знаком российским автовладельцам по моделям Nissan X-Trail, Teana, Serena и Renault Koleos.
- Трансмиссия: Надежный вариатор Xtronic.
- Оснащение версии Leading: В минимальную стоимость (от ₽1,66 млн) включен широкий набор опций. Салон автомобиля отделан экокожей, установлены мультифункциональное рулевое колесо, климатическая система, люк в крыше, современный мультимедийный комплекс с большим тачскрином и функция бесключевого запуска двигателя с кнопки.
Ценообразование и доступность в регионах
Стоимость автомобиля существенно зависит от условий покупки и региона продажи:
- Минимальная планка: На крупных классифайдах цены под заказ начинаются от ₽1,66 млн (во Владивостоке схожие заказы стартуют от ₽1,7 млн).
- Московский регион: В столице и Подмосковье оформить предзаказ на кроссовер предлагают по цене от ₽1,95 млн, в то время как «живые» машины из наличия на дилерских площадках оцениваются в среднем в ₽2,1 млн.