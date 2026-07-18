Клава Кока и Дима Масленников обрадовали фанатов новыми свадебными фото из Европы

Певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) и популярный блогер Дима Масленников продолжают радовать поклонников кадрами, которые стали для них одними из самых важных в жизни. Как пишет «Леди.Mail», пара опубликовала ранее не показанные фотографии со своей свадьбы в Париже. Снимки запечатлели прогулку по парижским улицам, объятия и искренние эмоции молодоженов.

Для свадебной фотосессии Клава выбрала короткое белое платье с асимметричной деталью, напоминающей шлейф, и белые лодочки. Волосы она собрала в гладкий низкий пучок. Дима был одет в свободный коричневый костюм, белую рубашку и кроссовки.

На снимках пара выглядит счастливой и беззаботной. Сама певица назвала эти фотографии самыми чувственными и трогательными в своей жизни и призналась, что влюблена в своего «лучшего друга».

Масленников тоже поделился подборкой кадров и написал, что представляет, как через много лет будет пересматривать их вместе с семьей. По его словам, эти снимки он покажет детям и будет рассказывать, какими они были молодыми и счастливыми.

Напомним, что роман Клавы и Димы подтвердился в начале апреля. Уже через несколько недель пара объявила о помолвке и зарегистрировала брак во Франции. Однако масштабное свадебное торжество супруги решили перенести на осень. По некоторым данным, оно состоится в сентябре.

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