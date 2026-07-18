«Папина доча навсегда»: Игорь Крутой трогательно обратился к дочери в день ее рождения

На фотографиях музыкант показал, как малышка превращалась во взрослую красивую девушку, и подписал публикацию теплыми словами. Крутой отметил, что за 23 года их отношения ничуть не изменились — дочь осталась такой же «липучкой», как и в детстве, и это, по его словам, самое большое счастье.

Особенно тепло Крутой отозвался о том, что Александра сдержала свое обещание, данное в подростковом возрасте: она пообещала, что ее переходный возраст коснется всех, кроме папы, и слово сдержала.

В этом году 23-летняя девушка окончила университет, и отец не скрывает гордости за нее, называя дочь воспитанным и порядочным человеком — именно таким, каким они с женой мечтали ее видеть.

В своем обращении Игорь Яковлевич признался, что очень хочет дождаться свадьбы дочери. Он мечтает о том дне, когда сможет представить ее в свадебном платье, станцевать с ней танец отца и невесты, а потом возиться с ее детьми.

У Крутого и его жены Ольги две дочери, причем старшую композитор удочерил, но обе девочки для него — самые близкие люди.

Ранее певица Юлия Савичева показала редкое фото дочери, живущей в Европе, в день ее рождения.