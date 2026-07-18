«Папина доча навсегда»: Игорь Крутой трогательно обратился к дочери в день ее рождения
The Voice: Крутой в 23-й день рождения дочери поделился архивными снимками
Фото: [соцсети]
Народный артист РФ, 71-летний композитор Игорь Крутой опубликовал серию трогательных снимков в честь дня рождения своей дочери Александры, пишет The Voice. Девушке исполнилось 23 года.
На фотографиях музыкант показал, как малышка превращалась во взрослую красивую девушку, и подписал публикацию теплыми словами. Крутой отметил, что за 23 года их отношения ничуть не изменились — дочь осталась такой же «липучкой», как и в детстве, и это, по его словам, самое большое счастье.
Особенно тепло Крутой отозвался о том, что Александра сдержала свое обещание, данное в подростковом возрасте: она пообещала, что ее переходный возраст коснется всех, кроме папы, и слово сдержала.
В этом году 23-летняя девушка окончила университет, и отец не скрывает гордости за нее, называя дочь воспитанным и порядочным человеком — именно таким, каким они с женой мечтали ее видеть.
В своем обращении Игорь Яковлевич признался, что очень хочет дождаться свадьбы дочери. Он мечтает о том дне, когда сможет представить ее в свадебном платье, станцевать с ней танец отца и невесты, а потом возиться с ее детьми.
У Крутого и его жены Ольги две дочери, причем старшую композитор удочерил, но обе девочки для него — самые близкие люди.
Ранее певица Юлия Савичева показала редкое фото дочери, живущей в Европе, в день ее рождения.