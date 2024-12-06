Раскрыты гонорары Леонида Агутина за вступления на корпоративах

Леонид Агутин пока не повышал гонорар за концерты, несмотря на грядущие праздники, сообщил в интервью порталу «Страсти» продюсер Сергей Дворцов.

Певец пользуется популярностью, но его частное выступление по-прежнему стоит от 2,5 до 3 млн рублей. Если расценки и будут меняться, то ближе к Новому году, добавил Дворцов.

Артист востребован как в России, так и за рубежом, но родная страна ему ближе, так как Леонид — патриот, подчеркнул Дворцов.

Часто Агутин выступает на корпоративах вместе с женой Анжеликой Варум. Желающим послушать дуэт супругов придется заплатить на несколько миллионов больше.

«Но бывают такие моменты для заказчиков, когда они могут выступить дуэтом. Но, опять же, это не у всех и не всегда», — рассказал Дворцов.

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