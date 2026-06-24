Раскрыты подробности громкого скандала на «Доме-2» с Африкантовой, Капаклы и Мусульбес

В 2023 году на праздновании дня рождения бывшей участницы «Дома-2» Ирины Пинчук произошел скандал, который до сих пор обсуждают в светских кругах. Марина Африкантова застала своего мужа Романа Капаклы в постели с Татьяной Мусульбес. Все гости ночевали на одной вилле, и эта ситуация стала для Марины шоком.

Как пишет The Voice, Африкантова тяжело переживала предательство и спустя некоторое время подала на развод. Недавно та самая разлучница Мусульбес впервые решила рассказать свою версию событий в интервью Ксении Бородиной.

По словам Татьяны, до той злополучной вечеринки она не общалась с Романом и не была близкой подругой Марины. Симпатия между ними началась с невинного комплимента: Капаклы сказал, что она приятно пахнет. При этом Татьяна знала, что у Романа и Марины есть проблемы в отношениях.

На празднике экс-участники «Дома-2» много общались, но Мусульбес пыталась пресечь флирт, хотя Роман продолжал. Утром, когда нужно было съезжать с виллы, Татьяна зашла в комнату, где спал Роман. Он проснулся, взял ее за руку, и они заснули вместе.

Фото: [ Роман Капаклы и Марина Африкантова/соцсети ]

«И тут Рома просыпается, — а он спал в одежде и кроссовках, — берет меня за руку, я ложусь рядом, и мы засыпаем вместе. История про то, что мы переспали — она неправдива», — заявила Мусульбес.

Татьяна настаивает, что между ними не было интимных отношений, но именно этот момент стал решающим.

Капаклы признался, что его отношение к Татьяне изменилось именно на том празднике. Он почувствовал «химию» и начал избегать Марину и проводить больше времени с Татьяной. Своей главной ошибкой он считает, что они не разъехались сразу.

Сейчас Роман Капаклы и Татьяна Мусульбес счастливы вместе. Они воспитывают общую дочь и недавно купили загородный дом. Скандальное прошлое осталось позади, и пара строит новую жизнь, стараясь не оглядываться на сплетни и осуждение.

Ранее сообщалось, что бывший участник «Дома-2» Тигран Салибеков станет отцом в четвертый раз.