Расследование дела супруга Блиновской отложили из-за службы в зоне СВО

Уголовное дело в отношении мужа блогера-миллионника Елены Блиновской Алексея приостановлено, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник. По его информации, причиной стала его служба в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

Блиновских обвиняют в неуплате налогов на сумму 906 млн руб., 716 из которых супруги незаконно легализовали. Следователи считают Алексея пособником жены. Ранее его объявили в розыск, так как он не приходил к правоохранителям.

Дело «королевы марафонов» по существу рассматривает Савеловский суд Москвы. Дело Алексея Блиновского выделили в отдельное производство.

22 марта 2023 года телеграм-канал SHOT сообщил о начале проверки в отношении Блиновской по возможному уклонению от уплаты налогов. Она отметила, что представители прокуратуры приходили к ней, но обвинений не предъявили.

26 апреля Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против Блиновской по статьям о налоговом уклонении и отмывании денег. 27 апреля ее задержали на границе при попытке выезда из России, изъяв авиабилет в Ташкент. Следствие утверждает, что Блиновская занижала доходы и не платила налоги на сумму 918 миллионов рублей за 2019-2021 годы.

На допросе она признала вину и сделала частичный налоговый платеж, однако 14 мая стало известно, что погашена лишь небольшая часть долга. В июле 2023 года суд арестовал 50 банковских счетов и 21 объект недвижимости Блиновской. 16 августа Мосгорсуд продлил ее домашний арест до 26 октября.

22 января 2024 года Блиновскую поместили в СИЗО за нарушение условий домашнего ареста. 24 апреля Мосгорсуд продлил арест до 26 июля. 31 мая она подала заявление о банкротстве, а 1 августа прокуратура утвердила обвинительное заключение.

Ранее сообщалось, какая судьба ждет подмосковное имущество Елены Блиновской.