Стало известно, что будет с подмосковным имуществом Блиновской

Подмосковное имущество семьи Блиновских собираются продать, однако, для этого нужно будет снять наложенный ранее на него арест, речь идет о доме в Подмосковье и автомобилях премиального класса. Об этом рассказала адвокат Елены Блиновской Наталья Сальникова, передают «Аргументы и факты».

По ее словам, ходатайство об этом должен рассмотреть суд. При этом адвокат считает, что, проблем с принятием положительного решения судом возникнуть не должно.

«Надеюсь, нас поддержат в этом, не думаю, что будут какие-то возражения», — сказала Сальникова.

Сейчас процесс находится на стадии переговоров, вырученные от продажи деньги пойдут в счет погашения задолженности Блиновской.

Накануне супруг автора «Марафона желаний» Елены Блиновской Алексей решил снизить цену на выставленный на продажу элитный дом в Московской области. Сейчас стоимость объекта недвижимости составляет 750 миллионов рублей.