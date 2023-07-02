«Разоблачитель» Родченков снова обвинил Россию в допинговых нарушениях

МОК слишком сильно миндальничает с Россией, которая якобы буквально погрязла в допинговых скандалах, считает экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.

Как сообщает РИА Новости, в подтверждение своих слов Родченков анонсировал выход своей второй книги «Допинг. Запрещенные страницы» о существующих в РФ допинговых нарушениях.

В новой книге бежавший из РФ в США автор, назвавший себя в ней «разоблачителем», пообещал читателям рассказать «полную историю российской допинговой системы». Также Родченков подверг критике Международный допинговый комитет за мягкую позицию в допинговом вопросе.

«МОК никогда не заботился о проблеме применения допинга, ничего не изменилось», — заявил Родченков в интервью изданию Daily Mail.

В заключении Родченков выразил надежду, что его эпистолярный опус заставит МОК и лично его главу Томаса Баха ввести тотальный запрет на выступления российских спортсменов на любых соревнованиях под эгидой международной спортивной организации.